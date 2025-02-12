Adıyaman'da Yangın Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Adıyaman\'da Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Adıyaman L Tipi Cezaevi'nde yapılan tatbikatta yangın senaryosu uygulandı, güvenlik önlemleri alındı.

12.02.2025 14:51
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Adıyaman L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çıkan isyan sonucunda hükümlülerin çıkarmış olduğu yangın ile başladı. Kurumda gerekli güvenlik önlemleri alınarak itfaiye, ambulans, AFAD'a bilgi verildi.

Tatbikat sırasında Jandarma Bölük Komutanlığınca çevrede güvenlik önlemi aldı. L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde yapılan tatbikatta senaryo gereği hükümlüler tarafından çıkarılan yangına ilk önce kurum personeli tarafından yangın tüpüyle müdahale edilirken yangından etkilenenlere kurumda bulunan sağlık personelleri tarafından müdahale edildi. Daha sonra kuruma giriş yapan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdüler. Yangından etkilenen bir kişi kurum sağlık görevlileri desteğiyle 112 acil ekibi tarafından güvenli yere alınarak gerekli tedavisi yapıldı. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir nedenle olabilecek olaylara karşı yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler kurum çalışanlarına tatbikat esnasında uygulamalı olarak gösterildi.

Gerçekleştirilen yangın tatbikatın başarı ile sonuçlandırılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin tatbikata katılan ekiplere ve kurum personeline teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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