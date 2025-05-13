Adıyaman\'da Yaralı Martı Kurtarıldı

Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda kanadı kırık halde görülen yaralı martıyı, tekne çalışanı soğuk suya girerek kurtardı.

Samsat Belediyesine ait tekne ile Atatürk Barajı'nda tekne turu atan misafirler, barajda bir martının uçamadığını ve kanadığını hareket ettiremediğini fark etti. Durumu tekne kaptanına bildirince, kaptan tekneyi durdurdu. Teknede görevli belediye personeli Atatürk Barajı'nın soğuk suyuna yaralı martıyı kurtarmak için atladı. Anca yaralı martı korku yüzerek kaçmaya çalıştı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından belediye personeli ürkek yaralı martıyı yakalamayı başardı.

Tekneye çıkartılan yaralı martının bir kanadının kırık olduğu ortaya çıktı. Yaralı martı Samsat ilçesinde veteriner hekim tarafından tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Martıyı kurtaran Ferhat Koparal, "Misafirlerimizi gezdirirken kaptanlarımız ve misafirlerimiz bu martının uçamadığını fark ettiler. Biz de kaptanımızdan izin alıp dalabilir miyiz dedik. Bu soğukta, soğuk su dinlemeden atladık. Getirdik. Kanadı kırık, şeyden sonra götürüp veterinere teslim edip tedavisi yaptırılacak. Ondan sonra doğaya serbest bırakılacak" diye konuştu. - ADIYAMAN