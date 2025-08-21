Adıyaman\'da Yatırımlar Değerlendirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Resul Kurt ve AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, kentte yürütülen projeleri değerlendirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'ı makamında kabul etti. Ziyarette, kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları ve kalıcı deprem konutlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden imar ve inşa süreci kapsamında Adıyaman'ın farklı bölgelerinde etap etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen kalıcı konut projeleri ele alındı. Ayrıca eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda yürütülen kamu hizmetlerinin güncel durumu değerlendirildi.

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve Adıyaman'ın her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini vurguladı. Milletvekili Resul Kurt ise Adıyaman'ın kalkınması adına yürütülen her yatırımın yakından takipçisi olduklarını belirterek, "Kalıcı konutlar başta olmak üzere ilimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hükümetimizin desteğiyle projeler hayata geçiriliyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da yerel ve merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının önemine değinerek, kamu yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ADIYAMAN