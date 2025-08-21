Adıyaman'da Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman'da Yatırımlar Değerlendirildi

Adıyaman\'da Yatırımlar Değerlendirildi
21.08.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Varol, Milletvekili Kurt ve İl Başkanı Kablan, Adıyaman'daki projeleri ve yatırımları görüştü.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Resul Kurt ve AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, kentte yürütülen projeleri değerlendirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'ı makamında kabul etti. Ziyarette, kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları ve kalıcı deprem konutlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden imar ve inşa süreci kapsamında Adıyaman'ın farklı bölgelerinde etap etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen kalıcı konut projeleri ele alındı. Ayrıca eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda yürütülen kamu hizmetlerinin güncel durumu değerlendirildi.

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve Adıyaman'ın her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini vurguladı. Milletvekili Resul Kurt ise Adıyaman'ın kalkınması adına yürütülen her yatırımın yakından takipçisi olduklarını belirterek, "Kalıcı konutlar başta olmak üzere ilimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hükümetimizin desteğiyle projeler hayata geçiriliyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da yerel ve merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının önemine değinerek, kamu yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Milletvekili, Osman Varol, Resul Kurt, AK Parti, Politika, Deprem, Emlak, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:54:15. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.