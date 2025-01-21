Adıyaman'da Yaya Geçitleri Yenileniyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaya Geçitleri Yenileniyor

Adıyaman\'da Yaya Geçitleri Yenileniyor

Adıyaman Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaya güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı. Atatürk Bulvarı ve hastane çevresinde yapılan düzenlemeler, yayaların güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını hedefliyor.

21.01.2025 13:55  Güncelleme: 13:58
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Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yayaların güvenliğini artırmak ve geçiş önceliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik akışının en yoğun olduğu bölgelerden Atatürk Bulvarı ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde başlatılan düzenlemeler kapsamında, yaya geçitleri yenileniyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, özellikle yayaların en fazla kullandığı alanlarda yıpranan yaya geçitlerini yeniden düzenliyor ve yol çizgilerini yenileyerek sürücülerin dikkatini bu alanlara çekiyor.

Hastane çevresi ve acil servis yollarında da yayaların güvenliği ön planda tutuluyor. Hastane çevresinde yayaların kullandığı geçiş noktaları belirlenerek yaya geçitleri yeniden oluşturuluyor. Bu düzenlemeler, hem yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini hem de trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanmasını hedefliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Atatürk Bulvarı ve hastane çevresi, Adıyaman'da hem araç hem de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Yayaların can güvenliğini sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla tedbirlerimizi güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz, mevcut yaya geçitlerinin yenilenmesi ve yaya geçidi bulunmayan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu uygulamalar sayesinde hem yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmelerini hem de sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Önceliğimiz her zaman insanlarımızın can güvenliği" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Yaya Geçitleri Yenileniyor - Son Dakika

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