Adıyaman Belediyesi Kümes Hayvancılığı Tesisi'nde Üretim Başladı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Kümes Hayvancılığı Tesisi'nde ilk kılavuz yumurta alındı. Tesiste üretilecek gezen tavuk yumurtaları, kısa süre içinde belediyenin satış noktalarında ekonomik fiyatla vatandaşlara sunulacak, bir bölümü ise okullarda ücretsiz dağıtılacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde kurulan Kümes Hayvancılığı Tesisi'nde üretim başladı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesiste ilk kılavuz yumurta alınırken, projeyle vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdaya daha kolay ulaşması hedefleniyor.

10 DÖNÜMLÜK ALANDA 3 BİN TAVUK

Belediyeye ait 10 dönümlük doğal yaşam alanı üzerine kurulan tesiste, her biri bin hayvan kapasiteli üç ayrı çadır bulunuyor. Yaklaşık bir ay önce kurulumu tamamlanan çadırlara tavuklar 15 gün önce yerleştirildi. İlk kılavuz yumurtanın alınmasıyla birlikte üretimde önemli bir aşama geride bırakılırken, yaklaşık iki hafta içerisinde tavuklardan yüzde 80 oranında verim alınması bekleniyor.

GEZEN TAVUK YUMURTASI ÜRETİLECEK

Adıyaman'da belediye eliyle ilk kez hayata geçirilen proje kapsamında gezen tavuk yumurtası üretilecek. Tesiste kafes sistemi yerine hayvan refahını esas alan doğal üretim modeli tercih edildi. Tavukların açık alanda gezmesine ve güneşlenmesine imkan sağlanan tesiste, üretimin daha sağlıklı ve doğal koşullarda yapılması amaçlanıyor. Hayvanların bakımları ise veteriner hekimlerin kontrolünde yürütülüyor.

EKONOMİK FİYATLA SATIŞA SUNULACAK

Tesiste üretilecek taze yumurtalar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi'nin belirleyeceği satış noktalarında vatandaşlarla buluşturulacak. Yumurtaların piyasa fiyatlarının altında, ekonomik fiyatlarla satışa sunulması planlanırken, üretimin bir bölümü de okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

"ÜRETEN BELEDİYE" ANLAYIŞI

Başkan Abdurrahman Tutdere'nin "üreten belediye" anlayışı doğrultusunda, Halk Ekmek ve seranın ardından hayata geçirilen proje, yalnızca bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda vatandaşın bütçesini koruyan sosyal bir destek modeli olarak tasarlandı.

Adıyaman Belediyesi, bu projeyle hem yerel üretimi desteklemeyi hem de temel gıda ürünlerinde halkın ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Üretimden satışa uzanan bu modelle belediye, sağlıklı ve güvenilir gıdayı doğrudan vatandaşla buluşturacak.