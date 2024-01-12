Adıyaman\'da Yıkılan Bina Nedeniyle Trafikte Göz Gözü Görmedi

Adıyaman'da yıkılan binanın çıkardığı toz bulutu nedeniyle trafikte göz gözü görmedi. Araçlar aniden durdu, yayalar kaçarken kazaya neden oluyordu.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Adliye yanında bulunan 8 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı. İki gün süren darbeler sonrasında bina kontrollü olarak yıkıldı. Atatürk Bulvarının bir şeridi trafik polisleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Kontrollü yapılan yıkım sırasında iş makineleri tarafından uyarı maksatlı kornalar çalındı. Saniyeler içinde yerle bir olan binadan yükselen tozlar, etrafa yayıldı.

Oluşan toz bulutu edeniyle göz gözü görmedi. Yıkımı görüntüleyen vatandaşlar tozdan kaçarken, kazaya neden oluyordu. Tek şeritten ilerleyen trafikteki sürücüler, toz nedeniyle aniden durmak zorunda kaldı. Araçlar bir süre dörtlüleri yakarak, tozun dağılmasını bekledi. Tozun dağılmasının ardından trafik ilerlemeye devam etti.

Bulvar üzerinde binanın yıkımıyla ilgili konuşan Günebakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, "Yıkım esnasında binanın bulunduğu tarafta trafik yolu kesti fakat karşı tarafta trafik devam etti. Yıkım sonrasında ortalığı toz bulutu kapladı. Trafik aniden durdu. Herhangi bir kaza olmadı ama olma ihtimali çok yüksekti. Her iki tarafın güvenliği sağlansa daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi. - ADIYAMAN