Adıyaman'da Yıkılma Tehlikesi Bulunan Duvar İtfaiye Tarafından Yıkıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan duvar itfaiye ekipleri tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan konteyner çarşının yanında bulunan ağır hasarlı binanın çatısında bulunan duvarlardan konteynerlerin üzerine beton parçası düştü. Meydana gelen olayda konteynerlerde hasar meydana geldi. Olay üzerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hasarlı duvar demir çubukla yıkılarak can ve mal kaybının önüne geçildi. - ADIYAMAN