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Adıyaman'da Yılbaşı Gecesi İçin Alınacak Tedbirler Planlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yılbaşı Gecesi İçin Alınacak Tedbirler Planlandı

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgi aldı. Adıyaman'da yılbaşı gecesi, 18 uygulama noktası, 20 ekip ve 150 polisin görev alacağı öğrenildi.

Adıyaman\'da Yılbaşı Gecesi İçin Alınacak Tedbirler Planlandı
30.12.2023 - 13:12,  Güncelleme: 13:13
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlerin planlaması yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'den bilgi aldı.

Adıyaman'da yılbaşı gecesi, 18 uygulama noktası, 20 ekip ve 150 polisin görev alacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Yılbaşı Gecesi İçin Alınacak Tedbirler Planlandı - Son Dakika
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