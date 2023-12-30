Adıyaman\'da Yılbaşı Gecesi İçin Alınacak Tedbirler Planlandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlerin planlaması yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'den bilgi aldı.

Adıyaman'da yılbaşı gecesi, 18 uygulama noktası, 20 ekip ve 150 polisin görev alacağı öğrenildi. - ADIYAMAN