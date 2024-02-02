Adıyaman\'daki Saat Kulesi Bir Yıldır 04.17\'yi Gösteriyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremi sırasında duran Saat Kulesi'ndeki saatler bir yıldır 04.17'yi gösteriyor.
6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17'de zamanın durduğu Adıyaman'daki Saat Kulesi depremin simgesi oldu. Saat Kulesi'nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17'de durdu. Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17'de bırakıldı.
Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip peyzaj çalışması yapıldı.
Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu. - ADIYAMAN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.
İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi bıçaklayarak öldüren D.A'nın ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldüren ve yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı. Zanlının sahte kimlikle Gaziantep'te yaşadığı ve bir terzi dükkanında çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'daki Saat Kulesi Bir Yıldır 04.17'yi Gösteriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?