Adıyaman Doğa Koleji Öğrenci ve Velileri Konteyner Kentteki Öğrencilere Yardım Yaptı

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Adıyaman Doğa Koleji öğrenci ve velileri konteyner kentteki öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.

Adıyaman Doğa Koleji öğrenci ve velilerinin "Bu kış beni sen giydir" isimli sosyal sorumluluk projesiyle 320 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı. Sarıyer Doğa Koleji, Florya Doğa Koleji, Bahçelievler Doğa Koleji ve Ankara Çay yolu Doğa Koleji öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşen sosyal projede K12 konteyner kentte ki Vefa İlkokulu öğrencilerine yardım yapıldı.

Yapılan yardımlar Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, öğrenciler ve veliler tarafından vefa İlkokulu öğrencilerine verildi.

Dağıtım sonrasında konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Doğa Koleji öğrencileri ve velilerine bu duyarlı davranışları nedeniyle kutladı.

Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir okul olduklarını ve toplumsal konularda duyarlı davranarak, öğrencilerin toplumla iç içe olmasını ve toplumdan kopmamalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ekinci, "6 Şubat depreminden en fazla etkilenin illerden birisi olan Adıyaman'da insanlarımız canlarını, evlerini ve işyerlerini kaybetti. Devletimiz depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını azami düzeyde karşılıyor ancak bizde okul olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Öğrencilerimiz ve velilerinin destekleriyle düzenlediğimiz bu sosyal sorumluluk projesiyle 320 öğrencimize kışlık giysi ve bot yardımında bulunduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN