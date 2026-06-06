Adıyaman Esnafı Yüksek Kira Mağduru - Son Dakika
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Adıyaman Esnafı Yüksek Kira Mağduru

Adıyaman Esnafı Yüksek Kira Mağduru
06.06.2026 14:41
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Deprem sonrası esnaf, fahiş kiralar ve ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Acil önlem çağrısı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde esnaf ve sanatkarların yüksek iş yeri kiraları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Duranay, yaptığı açıklamada, deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkması için büyük fedakarlıklarla mücadele eden esnaf ve sanatkarların ağır ekonomik şartların yanı sıra fahiş iş yeri kiralarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan iş yerleri ile TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen iş yerlerinde ortaya çıkan yüksek kira bedellerinin esnafı ciddi bir çıkmaza sürüklediğini vurgulayan Duranay, "Depremin ardından konteyner ve prefabrik alanlarda ticaretini sürdürmeye çalışan esnafımız, yüksek Bağ-Kur ve SGK primleri, vergiler, elektrik giderleri ve artan maliyetlerle mücadele etmektedir. Buna ek olarak zincir mağazalar, e-ticaret ve internet alışverişlerinin oluşturduğu rekabet baskısı da her geçen gün artmaktadır" dedi.

Mahalle kültürünü, güven ilişkisini ve yerel ekonomiyi ayakta tutan küçük esnafın çok yönlü ekonomik baskılar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Duranay, kontrolsüz kira artışlarının ise bu süreci daha da zorlaştırdığını belirtti. Kira artışlarına karşı önlem alınmaması halinde birçok işletmenin faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalabileceğini ifade eden Duranay, "Kiralar konusunda acil ve makul bir düzenleme yapılmadığı takdirde birçok esnafımız kepenk kapatmak ya da şehrimizi terk etmek zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar için sosyal konut projelerine benzer şekilde uygun şartlarda kiralanabilecek iş yerlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Duranay, mevcut iş yerlerinde fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek amacıyla rayiç bedeller belirlenmesi, kiralama süreçlerinin denetlenmesi ve esnafı koruyacak adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisinin, üretimin ve toplumsal dayanışmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Duranay, "Esnafımıza sahip çıkmak, şehrimizin geleceğine sahip çıkmaktır. Kira meselesinin yalnızca mülk sahiplerinin vicdanına bırakılması, şehrimizin ekonomik yapısını ciddi bir kıyımla karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Esnafı Yüksek Kira Mağduru - Son Dakika

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