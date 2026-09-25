Adıyaman Gölbaşı\'nda jandarma, abartı egzoz kullanan sürücüye 16 bin lira ceza kesti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimleri yaptı.

Gölbaşı ilçesi Yenişehir deprem konutları bölgesinde devriye görevini sürdüren jandarma trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle çevreye rahatsızlık veren, abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik kontroller yapıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanırken, bir motosiklet sürücüsüne abartı egzoz kullanımı nedeniyle 16 bin lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla denetimlere devam edeceği öğrenildi.