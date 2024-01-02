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Adıyaman İl Genel Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısında Değerlendirme Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman İl Genel Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısında Değerlendirme Yapıldı

Adıyaman İl Genel Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısında 2023 yılının değerlendirmesini yaparak denetleme komisyonuna üye seçimi gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Can Erdoğan, 2024 yılında başarılı ve hasarsız bir yıl geçirmeyi temenni etti ve Cumhurbaşkanı ve bakanlarının desteğine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından denetleme komisyonu üyeleri seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısında Değerlendirme Yapıldı
02.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:15
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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı 2024 yılının ilk toplantısında, 2023 yılının değerlendirmesi yapılarak, denetleme komisyonuna üye seçimi yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan başkan Mehmet Can Erdoğan, 2024 yılında hayırlı hizmetler yapabilme temennisinde bulunarak, "2023 yılı bizim için çok uzun geçti. Depremlerle sarsıldık. İnşallah 2024 yılı başarılı, hasarsız, depremsiz, afetsiz geçirmeyi diliyoruz. Rabbim tüm İslam alemini korusun. Gazze'de ki Müslüman kardeşlerimize zafer nasip etsin, İsrail'i kahretsin.

2023 yılı içerisinde meclisimiz 227 karar aldı. Kararların hemen hemen hepsini oy birliği ile meclisimizden geçti. Bu büyük bir başarıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sıkıntılar oldu ama meclisimiz hiç durmadı. 2023 yılı içerisinde Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadı. İlgililer bizi yalnız bırakmadı. Sizler adına Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum, Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Açılış konuşmasının ardından denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. AK Parti gurubu adına aday olan Temel Büyükboğa, Emre Bakırcı, Mehmet Işıklar, Abuzer Yaşar, Ali Öztekin denetleme komisyonu üyesi seçildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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