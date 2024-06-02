Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, LGS öncesi okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, LGS öncesi okulları ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, LGS öncesi okulları ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okulları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında sınav hazırlıklarını yerinde inceleyen Müdür Ali Tosun, öğrencilere başarılar dileyerek sınav sürecinde emek harcayan yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı hizmet personellerine teşekkürlerini iletti. Tosun, ziyaret ettiği okullarda sınav düzenlemeleri ve alınan tedbirler hakkında bilgi alarak, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti. Öğrencilerle de görüşmeler yaparak moral veren Müdür Tosun, başarılı bir sınav geçirmeleri temennisinde bulundu. Ali Tosun, eğitim camiamızın bu süreci en iyi şekilde yöneterek, öğrencilere en uygun sınav ortamını sağlama konusunda kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

02.06.2024 12:17
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okulları ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında sınav hazırlıklarını yerinde inceleyen Müdür Ali Tosun, öğrencilere başarılar dileyerek sınav sürecinde büyük emek harcayan yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı hizmet personellerine de teşekkürlerini iletti.

Tosun, ziyaret ettiği okullarda sınav düzenlemeleri ve alınan tedbirler hakkında bilgi alarak, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Öğrencilerle de görüşmeler yaparak onlara moral veren Müdür Tosun, başarılı bir sınav geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öğrencilerin başarılarını artırmak ve sınav süreçlerini en iyi şekilde yönetmek için özveriyle çalışan yönetici ve öğretmenlere, katkılarından dolayı teşekkür eden Ali Tosun, eğitim camiamızın bu süreci en iyi şekilde yöneterek, öğrencilere en uygun sınav ortamını sağlama konusunda kararlılıkla çalıştığını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, LGS öncesi okulları ziyaret etti - Son Dakika

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