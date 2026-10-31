Adıyaman'ın Bebek köyünde bozuk yol sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'ın Bebek köyünde bozuk yol sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor

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Adıyaman\'ın Bebek köyünde bozuk yol sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor
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Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün uzun süredir bozuk olan yolu, sürücüler ve köy sakinleri için ulaşımda güçlük oluşturuyor. Yolun mevcut durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, günlük ulaşımı olumsuz etkileyen yolun bir an önce onarılmasını istiyor.

Adıyaman'da, uzun bir süredir bozuk olan köy yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün bozuk yolu, sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Yolun mevcut durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce onarılmasını istedi.

Bebek köyüne ulaşımı sağlayan yolun bozuk ve kullanışsız olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle araçlarıyla yoldan geçmekte güçlük çektiklerini ifade eden sürücüler, yolun mevcut durumunun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Köy sakinleri de yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Yolun bir an önce düzenlenmesini talep eden vatandaşlar, ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelBebekYaşamYerelSon Dakika

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