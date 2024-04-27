Adıyaman'ın Gerger ilçesinde vatandaşlar pancar toplamak için dağları tırmanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde vatandaşlar pancar toplamak için dağları tırmanıyor

Adıyaman\'ın Gerger ilçesinde vatandaşlar pancar toplamak için dağları tırmanıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar pancar toplama mesaisine başladı. Özellikle Gerger'in Yeşilyurt Köyü'ndeki kadınlar ve diğer vatandaşlar, pancar toplamak için kilometrelerce yürüyerek Avacığ dağına tırmanıyor. Topladıkları pancar otlarını kurutarak veya taze olarak tüketen vatandaşlar, bir kısmını ise İstanbul ve diğer büyük illerde yaşayan yakınlarına gönderiyor.

27.04.2024 11:12
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Vatandaşların, pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürümesi ise dikkat çekti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplama mesaisi başladı. Özellikle Gerger'in Yeşilyurt Köyü'ndeki kadınlar ve diğer vatandaşlar, pancar toplamak için Avacığ dağına tırmanıp kilometrelerce yürüyor. Yüksek rakımlı Avacığ ve Kürdek dağlarına tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları şifalı otları kurutarak ve taze bir şekilde yemek yaparak tüketiyor.

Dağlarda topladıkları pancar otlarının bir kısmını ise İstanbul'da veya diğer büyük illerde yaşayan yakınlarına gönderen köylüler, dağda birçok şifalı bitkinin olduğunu söylüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gerger ilçesinde vatandaşlar pancar toplamak için dağları tırmanıyor - Son Dakika

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