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Adıyaman'ın Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ağaçlara kuş yuvası astı.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 'Ben Her Yerde Varım' projesiyle yüzlerce fidanı toprakla buluşturan okulun öğrencileri şimdi de 'Ağaçlar gökyüzünün en iyi arkadaşıdır' diyerek yeni bir proje başlattı. Okulun mobilya ve iç mekan bölümü öğretmen ve bölüm öğrencileri, atıl durumdaki malzemeleri kullanarak okulun bahçesindeki yemyeşil dalları rengarenk kuş yuvalarıyla buluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile yapılan kuş yuvaları ağaç dallarına asıldı.

Okulun Müdür Yardımcısı İmam Aktaş öncülüğünde yürütülen proje ile öğrencilere bir yandan geri dönüşümün önemiyle ilgili farkındalık katarken, diğer yandan doğayla baş başa keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor. - ADIYAMAN