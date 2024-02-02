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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde afet değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde afet değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde afet değerlendirme toplantısı yapıldı

Samsat ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar ve afet konutları değerlendirildi.

02.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:42
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde afet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsat ilçesi merkez ve köylerinde yürütülmekte olan çalışmalar, kalıcı afet konutlarının geldiği aşama ile alt ve üst yapı çalışmaların değerlendirildi.

Toplantıya Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Adıyaman AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, ilgili kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı ile il ve ilçe müdürlerinin açıklamalarından sonra köy ve mahalle muhtarlarına söz verildi. Muhtarlar ve il genel meclisi üyelerinin sordukları sorular cevaplandırıldı, karşılaşılan sıkıntılara çözümler arandı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte depremin yaralarını hızla sarmak, hemşerilerimizi kalıcı konutlarına bir an önce kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katılım sağlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Samsat ilçesinde afet değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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