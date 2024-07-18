Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde Merkez Cami ibadete açıldı

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde inşaatı tamamlanan Merkez Cami ibadete açıldı.

2017 ve 2018 Samsat depremlerinde 4 cami yıkılmış ve prefabrik camilerde ibadet yapılırken inşaatına başlatılan Merkez Cami tamamlanarak ibadete sunuldu.

Samsat Kaymakamlığı himayesinde ve Samsat İlçe Müftülüğü Koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı Samsat Şubesince inşası ve yapım süreci tamamlanan Samsat Merkez Camii Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapımına 2020 yılında başlanan caminin 250 metre kare ve 900 kişi kapasiteli olduğu bildirildi. Caminin 330 metrekarelik zemin katı ise gençlik merkezi olarak hizmet verecek. 9 dönümlük bir alanda kurulan caminin çevre düzenlemesi ve diğer müştemilatının da tamamlanması ile ilçede sembol olacak bir yapı olacağı hedefleniyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat ilçesine böylesi güzel bir eser kazandırılmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise dua yaparak ikindi namazı kıldırdı. Müftü Haliloğlu yaptığı konuşmasında, camileri inşa etmenin faziletlerinden bahsetti.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan ise yaptığı konuşmasında, cami inşaatında emeği geçen başta Adıyaman Valisi Osman Varol ile bir önceki dönem Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar olmak üzere geçmiş dönem kaymakamlar, müftüler ve diğer bütün herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN