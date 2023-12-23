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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı

Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçe merkezine düşen kar, çocukların mutluluğunu artırdı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, bin 325 rakımlı ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

23.12.2023 - 14:06,
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Kar yağışı en çok onları sevindirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçe merkezine düşen kar en çok çocukları sevindirdi.

Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocukların yüzlerinde mutluluk dikkat çekti. Bin 325 rakımlı ilçe merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

Çocuklar, kardan adam ve kartopu oynayarak çok eğlendiklerini ifade etti.

Adıyaman\'ın Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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