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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okullarının bahçelerine kilitli taş döşendi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okullarının bahçelerine kilitli taş döşendi

Sincik ilçesine bağlı Çam, Pınarbaşı ve Çamdere köy okullarında okuyan öğrencilerin, okul bahçelerinde daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri amacıyla fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapıldı. Sincik Kaymakamlığı tarafından, yağışlı günlerde oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanılabilecek alanlarının kısıtlı olması, yaz aylarında oluşan tozdan etkilenmemesi ve görüntü kirliliğine yol açan okul bahçeleri kilitli parke taşı ile döşenerek daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Adıyaman\'ın Sincik ilçesinde köy okullarının bahçelerine kilitli taş döşendi
08.01.2024 - 14:57,
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okulların bahçelerine kilitli taş döşendi.

Sincik ilçesine bağlı Çam, Pınarbaşı ve Çamdere köy okullarında okuyan öğrencilerin, okul bahçelerinde daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri amacıyla fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapıldı.

Sincik Kaymakamlığı tarafından, yağışlı günlerde oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanılabilecek alanlarının kısıtlı olması, yaz aylarında oluşan tozdan etkilenmemesi ve görüntü kirliliğine yol açan okul bahçeleri kilitli parke taşı ile döşenerek daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köy okullarının bahçelerine kilitli taş döşendi - Son Dakika
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