(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da depremzedeler için kurulan Umut Kent projesinde önemli görevler üstlenen ve Ağustos 2023'te hayatını kaybeden Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan'ın adı, İndere'deki bir caddeye verildi. Açılış töreninde Kozan'ın anısına zeytin ağacı dikildi.

Adıyaman Belediye Meclisinin kararıyla İndere'deki bir caddeye Hakan Kozan'ın adı verildi. Düzenlenen törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Koç Topluluğu temsilcileri, Kozan'ın eşi Sibel Kozan, kızı ve çalışma arkadaşları katıldı.

TUTDERE: HAKAN KOZAN'I SONSUZA KADAR BURADA YAŞATACAĞIZ

Depremlerin ardından binlerce ailenin barınma ihtiyacının karşılanmasında Kozan'ın büyük emeği olduğunu belirten Tutdere, "Bu caddede Hakan Kozan yaşayacak, hatıraları yaşayacak, onun dürüstlüğü, çalışkanlığı yaşayacak" dedi.

Kozan'ın eşi Sibel Kozan ise gösterilen vefa nedeniyle teşekkür ederek, "Hakan'ın burada adının anılması, bizim de artık sizin hemşehriniz olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Alp Karahasanoğlu, Kozan'ın vefatından iki gün önce bile Umut Kent projesi için Adıyaman'da çalıştığını anlattı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da törende dikilen zeytin ağacının Kozan'a gösterilen vefanın simgesi olacağını belirtti.