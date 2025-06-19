Adıyaman İndere Konutlarında Sona Geliniyor

Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri olan Adıyaman'daki İndere konutlarında sona geliniyor.

6 Şubat depreminin ardından yıkımın en fazla olduğu kentlerden biri olan Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Emlak Konut ve TOKİ marifetiyle konut seferberliği sürüyor.

Adıyaman'ın İndere Bölgesi'nde Emlak Konut tarafından 16 bin 467 konut yapılıyor. Bu konutlardan 12 bin 930'unun kurası çekilerek hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerinden anahtarlarını teslim alan kişilerden bazıları evlerine yerleşti. Yeni yaşam alanlarında iş yerleri açılmaya başlanırken, sosyal donatıların ve parkların yapımı da sürüyor.

Yeni yaşam alanının oluştuğu İndere bölgesinde hummalı bir çalışma sürüyor. Yılsonuna kadar tüm konutların tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşaması planlanan bölgede yeni bir şehir inşa edildi. - ADIYAMAN