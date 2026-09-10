Adıyaman İtfaiyesi, Adana'daki orman yangınına 1 arazöz ve 3 personelle destek verdi
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Adana Kozan'dan İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangının kontrol altına alınması için bölgeye sevk edildi. Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla gece saatlerinde bölgeye ulaşan 1 arazöz ve 3 personel, söndürme çalışmalarına katıldı.
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Adana Kozan'da başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması için sürdürülen söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Adıyaman Belediyesi, Adana'da çıkan yangınla mücadele çalışmalarına destek vermek için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini bölgeye sevk etti. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü, 1 arazöz ve 3 personelden oluşan ekibi ile Adana'ya gitti.
Gece saatlerinde yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, yangının yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen müdahalelerde görev aldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaki çalışmalarını sürdüren Adıyaman İtfaiyesi, diğer kurumların ekipleriyle koordinasyon içerisinde yangına müdahaleye devam ediyor.
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