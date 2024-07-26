Adıyaman K-1 Konteyner Kentte Su Sorunu Denetlendi

Yerel

Su sorununun yaşandığı Adiyaman K-1 Konteyner Kent'e giderek denetim yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Belediye emrinizde, devletin kurumları emrinizde, bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Adıyaman K-1 Konteyner Kentte yaşayan vatandaşlar, içme suyu sıkıntısını ve yaşanan su kesintilerini protesto ederek yetkililere çözüm bulunması için çağrıda bulunmuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, sabah saatlerinde Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ve AFAD yetkilileri ile birlikte konteyner kente giderek denetimde bulundu.

AFAD yetkilileri ve Belediye Su İşleri ekipleri ile birlikte kapsamlı bir denetim gerçekleştiren Başkan Tutdere, depolardan ve çeşmelerden akan suları kontrol etti. Tutdere denetim sırasında su kalitesi ve su kesintileriyle ilgili raporları tek tek inceledi, vatandaşın su ile ilgili şikayetlerini tek tek dinledi.

Vatandaş su kesintisinin dışında asıl problemlerinin sudaki koku ve tat olduğunu belirtti. Başkan Tutdere de, suyun kokusunu kontrol ederek numunelerin tekrar inceleneceğini ve şikayetler dikkate alınarak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Başkan Tutdere, "Rahat olun, sorun devam ederse beni telefonumdan arayabilirsiniz. Biz sizin yanınızdayız. Belediye hepinizin emrinde, valilik hepinizin emrinde, devletin bütün kurumları sizin emrinizde. Bu zor günleri beraber atlatacağız, suda sorun varsa mutlaka düzeltiriz, bir çaresi vardır biz de o çareyi buluruz" dedi.

Koku ve tatla ilgili raporları inceleyen Başkan Tutdere farklı noktalardan tekrar numune alınarak gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Tutdere, "Hemşehrilerimizin su ile ilgili yaşadığı sıkıntıları en kısa sürede gidermek için buradayız. AFAD yetkilileri ve belediyemizin su işleri ekipleri ile birlikte kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan su numuneleri alarak analiz için laboratuvarlara gönderdik. Açıkta duran vanaların kapatılması, depolarla ilgili bakım ve diğer çalışmalar ve suyun kalitesinin artırılması için gerekli tüm önlemleri alacağız. Vatandaşlarımızın su sorununun çözülmesi için tüm ekiplerimizle seferber olduk" diye konuştu. - ADIYAMAN