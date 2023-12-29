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Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Çiçek ve Taşkuyu köylerinde yapımları devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Kaymakam Bakan, köylerdeki vatandaşlarla da görüşerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu
29.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:38
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Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, kalıcı konutlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Çiçek ve Taşkuyu köylerinde yapımları devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, İlçe Tarım Müdürü Nevzat Kılınç, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte önce Çiçek köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bakan, ihtiyaç ve talepler hakkında istişarelerde bulundu. Daha sonra Çiçek ve Taşkuyu köylerinde tamamlanma aşamasına gelen ve sonradan çatı yapılmasına karar verilen kalıcı konutlardaki çalışmaları denetleyerek, firma yetkililerinden çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Kaymakam Bakan, "Köylerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinliyor, devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Son olarak ilgili kurum amirlerimiz ile birlikte Çiçek köyümüzü ziyaret ettik. Çiçek ve Taşkuyu köylerindeki kalıcı konutları inceledik. Önümüzdeki yıl için planlamalarımızı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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