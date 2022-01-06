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Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi - Son Dakika

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi

06.01.2022 14:03
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, kentin 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, kentin 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas başkanlığında kurumun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda Adıyaman tarımının öneminden bahseden Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Her ilçe ve şubenin kendi görev sahasına giren iş ve işlemlerin yapılmasında gerekli titizliği göstermesini istiyorum. Çalışmalar yapılırken sürekli olarak başka ne yapılabilir, daha iyi nasıl yapılabilir arayışı ve anlayışı içerisinde olmamız lazım. Ayrıca birimlerimiz arasındaki uyum ve eşgüdüm çok önemli. 2022 Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantı ilçe ve şube müdürlerinin 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak çalışmaların planlanması ile sona erdi. - ADIYAMAN

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi

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Adıyaman, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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