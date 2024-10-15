Adıyaman Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinliği

Adıyaman Üniversitesi\'nde Erasmus Days Etkinliği

Erasmus+ programını tanıtmak için düzenlenen etkinlikte öğrenciler katılım gösterdi.

15.10.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında Erasmus+ programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla "Erasmus Days" etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Rektör Yardımcısı aynı zamanda ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş yaptı.

Konuşmasında Erasmus+ programı ve uluslararası ilişkiler genel koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yüksel Perktaş, Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturarak Adıyaman Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yüksel Perktaş, "Adıyaman Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2028 dönemi sonrası bütçesini yüzde yüz kullanarak, 2024 yılı KA131 bütçesini iki katına çıkarmayı başarmıştır. Bin 500'e yakın uluslararası öğrenciye sahip üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda hızlı adımlar atarak hanesine farklı proje türlerini de kazandırmıştır. Başarıyla tamamlanan yürütücü kurum ve ortak olduğumuz KA210 projeleri ile yürütücüsü olduğumuz KA220 projeleri bunun güzel örnekleridir" diye konuştu.

Etkinlikler, Bakü Müzik Akademisinden Zuleykha Usubova'nın piyano resitali, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları topluluğu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi, stantların gezilmesi ve fotoğraf çekimleri ile devam etti. Program, sertifika ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Adıyaman Üniversitesi, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 17:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.