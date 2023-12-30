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Adıyaman Üniversitesi'nin Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Projesi Destek Buldu

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan 'Bahçecilik Şehri Adıyaman'ın Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Sorunlarına Yönelik Eğitim Çalışmaları ve Yerel Genetik Kaynakların Tespiti ve Yaygınlaştırılması' projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 1 milyon TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında Adıyaman ilçelerinde çiftçi eğitimleri düzenlenecek ve yerel bahçe bitkileri türlerine ait yetiştiricilik bilgileri paylaşılacak.

Adıyaman Üniversitesi\'nin Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Projesi Destek Buldu
30.12.2023 - 12:46,
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Adıyaman Üniversitesi'nin hazırladığı "Bahçecilik Şehri Adıyaman'ın Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Sorunlarına Yönelik Eğitim Çalışmaları ve Yerel Genetik Kaynakların Tespiti ve Yaygınlaştırılması" projesine destek çıktı.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan "Bahçecilik Şehri Adıyaman'ın Bahçe Bitkileri Yetiştiricilik Sorunlarına Yönelik Eğitim Çalışmaları ve Yerel Genetik Kaynakların Tespiti ve Yaygınlaştırılması" başlıklı proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı" kapsamında 1 milyon TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında bahçe bitkileri yetiştiricilik sorunlarına yönelik olarak tüm ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenlenecek olup, eğitimlerde ilçelerde yetiştiriciliği yapılan hakim bahçe bitkileri türlerine ait yetiştiricilik bilgileri paylaşılacak.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman'ın tarımsal kalkınması için büyük önem arz eden bu önemli projeye katkı sunan Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Doç. Dr. Fırat Ege Karaat, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet İlhan Odabaşıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ceren Bayram ve destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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