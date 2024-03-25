Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.
6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarını inceleyen Vali Osman Varol, aynı zamanda hak sahipleriyle de bir araya geldi. Merkez Örenli Mahallesi'nde yaklaşık 600 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 159 blok, 3 bin 34 Dairenin yer aldığı alanı gezen Vali Osman Varol çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Her bir daire 105 metrekare, brüt- net ise 85 metrekare alanı bulunan daireleri de gezen Vali Osman Varol ve AFAD Başkanı Okay Memiş, yeni evlerine yerleşmeye başlayan aileler ile sohbet edip çocuklara hediyeler verdi.
Vali Varol, "Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturana kadar çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" sözlerini kullandı. - ADIYAMAN
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