Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde Atatürk Bulvarı üzerinde rezerv alanda yapılan işyeri ve konutların inşaatını yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat deprem felaketinin ardından Adıyaman'ın hızla ihya ve inşa etmek amacıyla başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesiyle Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanlarında devam eden inşaat çalışmaları sürüyor. Vali Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ve yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman'da 60 bin metrekare alanda uygulanan rezerv alanda şuan için 67 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Adıyaman'da 2 bine yakın konut ve işyeri yapılacak. - ADIYAMAN