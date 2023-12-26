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Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanda yapılan işyeri ve konutların inşaatını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Adıyaman'da devam eden Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 bine yakın konut ve işyeri yapılacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi
26.12.2023 - 13:14,
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde Atatürk Bulvarı üzerinde rezerv alanda yapılan işyeri ve konutların inşaatını yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat deprem felaketinin ardından Adıyaman'ın hızla ihya ve inşa etmek amacıyla başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesiyle Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanlarında devam eden inşaat çalışmaları sürüyor. Vali Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ve yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman'da 60 bin metrekare alanda uygulanan rezerv alanda şuan için 67 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Adıyaman'da 2 bine yakın konut ve işyeri yapılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatları denetledi - Son Dakika
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