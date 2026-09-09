Adıyamanlı gençler Çanakkale ve Akçay’da tarih ve kültür yolculuğuna çıktı

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gönüllüler Hareketi Başkent Gönüllüleri Derneği (Gönül-Der) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında Adıyamanlı gençler, Çanakkale ve Akçay'ı ziyaret etti.

Bir hafta süren programda gençler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederken çeşitli sosyal ve sanatsal etkinliklere de katıldı.

Adıyaman Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gönül-Der iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Adıyaman'dan yola çıkan gençlerin ilk durağı Çanakkale oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden gençler, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları dolaşarak şehitleri andı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde gençlere, Çanakkale Savaşları ve bölgede yaşanan tarihi olaylar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale programının ardından Balıkesir'in Akçay bölgesine geçen gençler, burada düzenlenen bir haftalık gençlik kampına katıldı.

Kamp kapsamında Akçay ve Altınoluk'un farklı noktalarını ziyaret eden gençler; tiyatro gösterileri, müzik programları ve çeşitli sosyal etkinliklerde bir araya geldi. Bir hafta süren program sayesinde gençler farklı şehirleri ve kültürel değerleri tanıma fırsatı bulurken, yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte vakit geçirdi.

Gönül-Der Başkanı Necmi Kutlu, Adıyaman'a yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Adıyaman ile aramızda çok sağlam bir gönül bağı var. Adıyaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerek gençlik kampları gerekse sosyal yardımlar konusunda Adıyaman'a ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.