Adıyamanlı Milli Sporcular Gençlik Haftası Etkinliklerinde Vali ile Buluştu

Yerel

Gençlik Haftası" ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında uluslararası arenada başarılar elde eden Adıyamanlı milli sporculardan oluşan gençlik kafilesi Vali Osman Varol ile bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlik temsilcileri ve farklı branşlarda uluslararası arenada başarılar elde eden milli sporculardan oluşan gençlik kafilesini kabul etti.

Gençlerle sohbet eden Vali Osman Varol, "Geleceğimizin teminatı değerli gençlerimizin Gençlik Haftasını tebrik ediyorum. Şundan eminiz ki bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bilgi çağının üzerinde taşıyacak gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli hazinelerimizsiniz. Siz değerli gençlerimiz sportif faaliyetlerle, bilimle, irfanla yoğrulduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve uluslararası arenada hak ettiği saygın yeri alacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN