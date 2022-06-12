Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 14:54
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Adıyaman Havalimanına oradan da cenaze aracıyla Gölbaşı ilçesine getirilen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesini onlarca kişi tarafından karşılandı.

Nebide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 3 yıldır görevli Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in Gölbaşı ilçesi Günaydın Camiinde yapılan cenaze törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taçcı, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi Mezarlığında toprağa verildi. - ADIYAMAN

Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Komando, Piyade, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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