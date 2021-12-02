Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü mağduriyetleri giderecek - Son Dakika

Manavgat Adliyesi bünyesinde kuruluşu tamamlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Suçu işleyeninde bir ailesinin olduğunu ve çoğunlukla onlarında özellikle çocukların dolaylı yoldan mağdur olduklarını belirten Başsavcı Ramazan Yılmaz, "Mağdur olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir" dedi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğün faaliyete geçmesi ve çalışma alanlarıyla ilgili Manavgat Adliyesi'nde düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdiresi Ayşenur Değirmenci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü adına Şelale Karakol Amiri Sinan Karaman ve komiser Mustafa Bozkurt, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Er, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ve Manavgat Baro Temsilcisi Avukat Erol Ogan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, suç oluştuktan sonra iki taraflı mağduriyetlerin oluştuğunu belirterek, "Bu mağduriyetlerden biri doğrudan suçtan mağdur olanlar, diğeri ise suçu işleyenin cezaevine girdikten sonra ailesinin yaşadığı mağduriyettir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir film izlediğini, bu filmin etkisinden hala kurtulamadığını belirten Başsavcı Yılmaz, "Filmde bir kişi suç işledikten sonra Konya cezaevine giriyor. Cezaevine girerken Antalya Zeytinköy semtinde bir tanıdığına kız çocuğunu emanet ediyor. Adam cezaevinden izinli çıkıp kızını görmeye gittiğinde emanet bıraktığı kızının öldüğünü, onun yerine başka birisini geçirdiklerini görüyor. Bunun ardından adam 7-8 kişiyi daha öldürüp cezaevine geri dönüyor. Filmde yansıtıldığı gibi suçta kimlerin nasıl mağdur olacağı bilinememektedir. İşlenen suçta bir asli mağdur var. Bu mağdurlar için adli süreç konusunda yardımcı olmak için çeşitli çalışmalarımız var. Ayrıca adli görüşme odalarımız kuruldu. Burada mağdurlar gerektiğinde uzmanlar eşliğinde yaşadıklarını anlatabiliyorlar. Birde, mağdurlar özellikle kadın ve çocuklar mahkemede kendilerini tam ifade edemeyebiliyor. Mübaşirden çekiniyor, izleyiciden çekiniyor bazen sanıktan çekiniyor. Bu odalar kanalıyla doğrudan mahkemelerde ifade vermeleri sağlandı. Suçun asli mağdurlarının mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi için çeşitli psiko sosyal destekler gerekmektedir. Bu konuda bütün kurumlarla işbirliği yapılması gerekmektedir. Suçu işleyeninde bir ailesinin olduğunu ve çoğunlukla onlarında özellikle çocukların dolaylı yoldan mağdur olduklarını unutmamalıyız. Öyle durumlar var ki, suçu işleyene ailesi, arkadaşları herkes sırtını dönüyor. Baba cezaevinde, çocuğu dışarıda. Aslında geride bir hayat kalıyor. Bırakılan, terk edilmiş bir hayat. Biz devlet olarak burada ne yapabiliriz. Bizim sınırımız belli, sınırımızı aşan yerlerde koordinasyon ve destek anlamında bu işi birlikte koordine etmeliyiz" dedi.

Benzeri durumların boşanma davalarında da sık görüldüğünü belirten Başsavcı Yılmaz, "Biz, boşanma sürecinde ne yapabiliyoruz, eşleri bir araya getirebiliyor muyuz? Birbirinden uzaklaşan insanlar sağlıklı iletişim kurabilir mi? Uzaklaşan insanların sağlıklı iletişim kurmasının imkanı yok. Bundan dolayı da günümüzde boşanmalar artmaktadır. Eşleri bir araya getirerek en azından konuşabilmelerinin yollarını aramalıyız" diye konuştu.

Kurumun kuruluş amacı ve işleyişi hakkında bilgi veren Manavgat Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdiresi Ayşenur Değirmenci "Adli süreçte mağdurlara ve kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devlet ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması hedeflenmiştir. Suç mağdurlarını bilgilendirme, yönlendirme, psiko sosyal destek müdürlükle kurulmuş olup ülkemiz genelinde de yaygınlaştırılmaya devam etmektedir. Şu anda 161 adliyede müdürlük kurulmuştur" diye konuştu.Toplantı, katılımcıların kendi aralarında görüş alışverişinde bulunmalarıyla devam etti. - ANTALYA