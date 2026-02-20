Adliye Personeli İftar Sofrasında Buluştu

Antalya Adliyesi'nde düzenlenen iftar programı, yargı teşkilatı mensuplarını ve adliye personelini aynı sofrada buluşturdu.

İftar sonrası konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Ramazan ayının sabır, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Adalet hizmetinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini hatırlatan Başsavcı Kahveci, hakim ve Cumhuriyet savcılarının adaletin tesisi için gösterdikleri kararlılık ve fedakarlığın önemine dikkat çekti. Adliye personelinin de adalet mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci, yargı hizmetlerinin düzenli ve etkin şekilde yürütülmesinde personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret değildir; adalet, bu çatı altında görev yapan her bir hakimimizin, Cumhuriyet savcımızın ve personelimizin emeği, vicdanı ve sorumluluk bilinciyle hayat bulur. Biz büyük bir adalet ailesiyiz. Ramazan ayının bereketiyle daha da güçlenen bu birlik ruhu, toplumun adalete olan güveninin en sağlam teminatıdır."

Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan da konuşmasında, yargı teşkilatının güçlü yapısının ekip ruhu ve karşılıklı güvenle mümkün olduğunu belirterek, Ramazan ayının birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Program, edilen duaların ardından sona erdi. Antalya Adliyesi hizmet binasında gerçekleştirilen programa; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Mahkeme Başkanları, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve aileleri katıldı. - ANTALYA