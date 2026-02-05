Adnan Kahveci ölümünün 33\'üncü yılında kabri başında anıldı

Eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 33'üncü yılında Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kartal Belediyesi, 5 Şubat 1993'te ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci için ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Kartal Yakacık'taki kabri başında anma programı gerçekleştirdi. Türk siyasetine iz bırakan isimlerden Adnan Kahveci, mezarı başında dualarla anıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kahveci'nin mezarına karanfiller bırakıldı.

"Adnan Kahveci yalnızca hemşehrilerinin değil, bu ülkenin ortak değeridir"

Anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum devlet adamı Adnan Kahveci'nin hem devlet adamlığı yönüne hem de Kartal'da bıraktığı izlere dikkat çekti. Başkan Yüksel, "Üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen hala mezarı başında yüzlerce kişi tarafından anılıyor olması, kolay kolay herkese nasip olacak bir durum değildir. Siyasetin içinde yer alıp görev yapmış fakat bugün adı dahi hatırlanmayan yüzlerce, binlerce insan vardır. İşte bu yüzden merhum Adnan Kahveci'nin hem ailesi, hem hemşehrileri hem de Kartallılar tarafından anılıyor olması çok kıymetlidir. Bugün burada sadece hemşehrilerini değil, Trabzonlu dernek başkanlarını, yöneticileri, üyeleri ve Kartal'dan birçok komşumuzu görüyorum. Bu da Adnan Kahveci'nin herkesin gönlünde yer etmiş bir devlet büyüğü olduğunu gösteriyor. O dönemin Kartal'ı içinde 6-7 ilçeyi barındıran büyük bir bölgeydi. Merhum Kahveci'nin insanlarla birebir görüştüğünü, notlar aldığını, iletilen konuların peşine düştüğünü ve sonuçlandırmaya çalıştığını biliyoruz. Maliye politikalarında attığı cesur adımların yanı sıra, toplumsal konularda da kalıcı işler yapmıştır" dedi.

"Cumhuriyetin evlatlarının bu ülke için çok daha büyük işler başaracağına inanıyorum"

Kartal Belediyesi olarak kentin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Yüksel, "O dönemde ele alınan meseleler büyük meselelerdi. Bu duruş bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Bugün dünya konjonktürüne baktığımızda, liderlerin bir gecede görevden alınabildiğini, farklı yöntemlerle devre dışı bırakılabildiğini görüyoruz. Ne yazık ki merhumun vefatıyla ilgili süreç de hala tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Benden önceki belediye başkanımızın da yaptığı gibi, ben de Adnan Kahveci'nin ismini ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Umudumuzu yitirmeyelim. Cumhuriyetin evlatlarının bu ülke için çok daha büyük işler başaracağına inanıyorum. Bu vesileyle başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet, ruhu şad olsun. Burada bulunarak vefa gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Başkan Gökhan Yüksel'in yanısıra Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. - İSTANBUL