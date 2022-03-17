ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

17.03.2022 10:47
ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstaklal Marşı ile başlayan etkinlik; Devlet Koservatuvarı Öğretim Görevlisi Alexander Mekaev ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadullah Serkan Şeker tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti. Küresel salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Abacıgil, "Üniversitemiz her zaman özgür, modern, gelişime açık bir ortamda daima güncel bilgiyi öğrencilerin hizmetine sunan Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı bir üniversitedir. Fakültemiz şimdiye dek 1700 civarında genç hekim yetiştirmiştir. 14 Mart 1827 tarihinde ilk tıphanyi amire ve cerahaneyi amirenin kurulması Türkiyenin modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. İlk tıp bayramının kutlaması 14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da tıbbiye öğrencilerinin protesto başlatmasıyla kutlanmıştır. Böylece 14 Mart Tıp Bayramı tıp mesleği mensublarının yurt savunma hareketi olarak kutlanmaya başlamıştır" dedi.

'Hekimlik ve Yılan İmgesi' adlı sunumu gerçekleştiren Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan sunumunda, yılan imgesinin kronolojik olarak insanlık tarihi ve tıp tarihi için olan önemini anlattı. Yılanın özelliklerini hekimliğe benzeten Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan, "Yılanların deri değiştirmesi hekimlerin sürekli olarak kendilerini yenilenmesine, hızlı olmaları hekimlerin hızlı kararlar almasına, soğuk kanlı olmaları hekimlerin zor durumlar karşısındaki tutumlarına benzer" diyerek sunumuna devam etti.

Beyaz Önlük Giyme Töreni, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek tebrik etmelerinin ardından fotoğraf çekimiyle son bulurken etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Doç. Dr. Songül Çildağ, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - AYDIN

ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi
ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi
ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

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Mustafa Kemal Atatürk, Tıp Fakültesi, 14 Mart, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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