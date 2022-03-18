ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehitleri anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan çorba, hoşaf ve çavdar ekmeğinden oluşan menü ADÜ'lü öğrencilere ikram edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez yemekhanesinde gerçekleşen programa ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın yanı sıra Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan v. Faruk Uludağlı da katılarak öğrenciler ile birlikte yemek yedi.

Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde Türk Milleti'nin büyük bir gurur yaşadığını ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın; "Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını dize getiren tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır" dedi. - AYDIN