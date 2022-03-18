ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi - Son Dakika
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ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi

18.03.2022 16:48
ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehitleri anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan çorba, hoşaf ve çavdar ekmeğinden oluşan menü ADÜ'lü öğrencilere ikram edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehitleri anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan çorba, hoşaf ve çavdar ekmeğinden oluşan menü ADÜ'lü öğrencilere ikram edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez yemekhanesinde gerçekleşen programa ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın yanı sıra Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan v. Faruk Uludağlı da katılarak öğrenciler ile birlikte yemek yedi.

Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde Türk Milleti'nin büyük bir gurur yaşadığını ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın; "Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını dize getiren tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır" dedi. - AYDIN

ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi
ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi
ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi

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Çanakkale Zaferi, Münir Karaloğlu, Mehmet Aydın, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de 'Çanakkale Menüsü' öğrencilere ikram edildi - Son Dakika
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