ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

05.04.2022 11:36
ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz'ün açılış konuşmasının ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun'un konuşmalarıyla devam etti. Program çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitim alan asistanlara, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) tanıtımı, tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı, tıp sağlık hukuku, hastane tanıtımı, hastane enfeksiyon kontrolü ve tıbbi atıklar konularında sunumlar yapıldı.

Katılım belgelerinin verilmesiyle program sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti
ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Tıp Fakültesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti - Son Dakika
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