ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi

13.05.2022 10:09
ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Türk Dili Bayramı' paneli Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Türk Dili Bayramı' paneli Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Caner Işık'ın yaptığı panelde, 'Devlet Dili Olarak Türkçe' 'Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe', 'Karamanoğlu Mehmed Bey'in Yaşadığı Ortam' ve dil konuşuldu.

'Devlet Dili Olarak Türkçe' başlıklı sunumunda Prof. Dr. Ahmet Nahmedov, "Türkçe, tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar gerek halkın, gerek edebiyatın, gerekse de devletin dili olarak kullanılmıştır. Türkçe, dünya dilleri içerisinde en kurallı ve en sağlam yapıya sahip olan dildir. Kurallar içerisinde en kurallı ve en sağlam yapıya sahip olan Türkçe dili, bin yılda yüzde 2 buçuk değişim gösterirken Avrupa dilleri yüzde 25 oranında değişim gösteriyor. Bu da eski Türkçe metinlerin günümüzde okunup anlamamızda kolaylık sağlıyor" dedi.

'Karamanoğlu Mehmet Bey'in Yaşadığı Ortam' adlı sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, "14 Mayıs'ı Türk Dili Bayramı olarak kutluyoruz. Bunun sebebi Karamanoğlu Mehmet Bey'in 14 Mayıs'ta 'Türk Dilinden özge söz söylenmeye, Türkçeden başka dil kullanılmaya' diye devam eden fermanı yazdırmasıdır. Anadolu'nun yurt olarak benimsenmesinden özellikle de Selçuklulardan sonra oluşan bütün siyasi yapılarda ve Beylikler de resmi dil olarak artık Türkçe olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi Türkçe bir kültür dili ve bilim dili olma özelliğini kazanmıştır" diye konuştu.

'Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe' sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Erkan Salan ise konuşmasında, "Anadolu da Selçukluların yıkılışından sonra kurulan Beyliklerin başındaki kişilerin Türkçe'ye destek vermeleri, teşvik etmeleri Türkçe yazan yazar ve şairleri ödüllendirmeleri Türkçe'nin gelişerek günümüze gelmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey'in kurmuş olduğu milli şuurla birlikte Türkçe o dönemde hak ettiği değeri görmüş oluyor" ifadelerine yer verdi.

Panel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin'in panelistlere teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi

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Karamanoğlu Mehmet Bey, Edebiyat, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Türk Dil Bayramı Etkinliği' gerçekleştirildi - Son Dakika


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