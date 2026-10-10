ADÜ'de yeni öğrencilere oryantasyonda dijital güvenlik ve bağımlılık eğitimi verildi - Son Dakika
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ADÜ'de yeni öğrencilere oryantasyonda dijital güvenlik ve bağımlılık eğitimi verildi

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ADÜ\'de yeni öğrencilere oryantasyonda dijital güvenlik ve bağımlılık eğitimi verildi
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ADÜ'de yeni kayıt yaptıran öğrenciler için 5-9 Ekim 2026'da fakülte ve meslek yüksekokullarında oryantasyon programları düzenlendi. Programlarda ders, sınav, dijital güvenlik, kumar ve bağımlılık konuları anlatıldı; Karacasu Memnune İnci MYO'da 145 öğrenci trafik eğitimi aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ), 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon ve bilgilendirme programları fakülte ve meslek yüksekokullarında devam ediyor.

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve Sultanhisar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaları ve akademik süreçler hakkında bilgi edinmeleri amaçlandı.

Programlarda öğrencilere ders ve sınav süreçleri, OBİS sistemi, danışmanlık hizmetleri, çift anadal ve yandal imkanları, staj uygulamaları ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra öğrencilerin güvenli dijital kullanım, sanal bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele konularında farkındalıklarını artırmaya yönelik seminerler düzenlendi.

Bu kapsamda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) tarafından Merkez Kampüste düzenlenen seminerlerde Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut tarafından öğrencilere dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler ve korunma yöntemleri aktarıldı.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunda, 32. ve 46. Jandarma Trafik Timi Komutanlıkları tarafından 145 öğrencinin katılımıyla "E-Scooter, Motosiklet Kullanımı ve Genel Trafik Kuralları" eğitimi düzenlendi. Programda güvenli sürüş, trafik kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memurları Damla Gürkan ve Himmet Çallı tarafından gerçekleştirilen "Narko Gençlik" eğitiminde ise uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucu maddelerin insan sağlığına etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler ele alınarak öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen oryantasyon programında, öğrencilere akademik ve sosyal imkanlar ile eğitim süreçleri hakkında bilgi verildi. "Güvenli Kampüs Güvenli Gelecek" başlığı altında sanal bahis, kumarla mücadele ve güvenli bankacılık konuları ele alınırken Yeşilay bilgilendirmesi ile "Narkogençlik" ve "Narkorehber" sunumları gerçekleştirildi. Eğitimde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele, erken müdahalenin önemi, UYUMA uygulamasının kullanımı ve bağımlılığın fizyolojik, psikolojik ve hukuki boyutları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Kaynak: İHA
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