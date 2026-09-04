ADÜ\'de YÖK ile mesleki eğitim ve OSB iş birliği toplantısı yapıldı; ASTİM MYO planlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ADÜ arasında mesleki ve teknik yükseköğretimin dönüşümü, uygulama temelli eğitim ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde, rektörlük binasında gerçekleştirilen program kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Heyetine, ADÜ Merkez Kampüsünün dijital ortamda üç boyutlu olarak deneyimlenmesine imkan sağlayan 'ADÜ Merkez Kampüs Dijital İkizi VR Deneyimi' sunuldu. ADÜ'nün teknolojik altyapısı ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje hakkında YÖK Heyetine bilgi verilerek, sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla kampüsün dijital ikizi üzerinden gerçekleştirilen uygulama deneyimletildi.

Programın devamında YÖK Heyetine, ADÜ'nün tarihi ve kültürel mirasını yansıtan Adnan Menderes Fotoğraf Sergisi gezdirildi. Sergide yer alan fotoğraflar hakkında heyete bilgi verilerek, merhum Başbakan Adnan Menderes'in yaşamına ve Aydın ile olan bağlarına ilişkin görsel arşiv sunuldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in ev sahipliğinde, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ile Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Doç. Dr. Esat İpek, Akademik Uzman Dr. Açelya Özer ve Uzman Yardımcısı İzzet Anıl Işık'tan oluşan YÖK heyeti ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Mehmet Boynikar, Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, YÖK heyetini ADÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, meslek yüksekokullarının değişim ve dönüşümüne yönelik YÖK tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, değişen dijital dünya, dönüşen meslekler ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının ve eğitim anlayışının da sürekli olarak güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek, Üniversitemizin bu dönüşüme uyum sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Toplantının ADÜ ve meslek yüksekokullarımız açısından verimli sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; işyerinde mesleki eğitim, 3+1 Eğitim Modeli, uygulama temelli eğitim, Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları ve mesleki ve teknik yükseköğretimin yeniden yapılandırılması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve YÖK tarafından projelere sağlanan destekler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Bilişim, imalat, teknoloji ve lojistik başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik uygulama temelli eğitim anlayışının geliştirilmesi konusunda değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de ADÜ bünyesinde kurulması planlanan ASTİM Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu oluşturdu. Bu kapsamda, OSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda açılması planlanan bölüm ve programlar ile eğitim süreçlerinin sektörle daha güçlü bir şekilde ilişkilendirilmesine yönelik öneriler istişare edildi. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve mezunların doğrudan iş hayatına daha etkin şekilde hazırlanması amacıyla yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, OSB'lerde öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin de daha etkin şekilde yer alacağı eğitim modellerinin geliştirilmesinin; üretim, sanayi ve yükseköğretim arasındaki etkileşimin artırılması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamında, mesleki ve teknik yükseköğretimin sektör ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması, uygulama temelli eğitim imkanlarının artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Toplantının ardından YÖK heyeti ile ADÜ heyeti, Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (ASTİM OSB) tarafından Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Ziyarette, Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve ASTİM OSB Bölge Müdürü Erdem Bilgili de yer aldı.

İdari ve teknik ofislerin yanı sıra sınıflar ve uygulamalı eğitim atölyelerini bünyesinde barındıran ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi'nin, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Merkezde bulunan makine ve ekipmanların da eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilmesiyle, mesleki eğitimin uygulama altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sektör ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim almalarına katkı sunulması amaçlanıyor.