ADÜ Rektörü Sultanhisar MYO öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

ADÜ'nün 24 kampüsü ile Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversiteniz ile gurur duyun, bugün geldiği nokta itibariyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en saygın üniversiteler arasında yer alıyor. Sizlere en iyi eğitimi vermek için çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilere öğretim üyelerini rol model almaları tavsiyesinde bulunan Rektör Aldemir, "Sizler, bizlerin gözbebeğisiniz, o yüzden size evlatlarım diyorum. Aileleriniz tarafından bize tertemiz emanet edildiniz. Bizlerde, sizleri bilgiyle donatıp ailelerinize teslim edeceğiz. Bu ülke, bu millet sizlerin omuzlarında yükselecek. Devletimiz, tüm imkanlarını gençlerimiz için seferber etmiş durumda. Sizleri donanımlı birer birey olarak yetiştirmek birinci önceliğimiz" diye konuştu.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Rektör-Öğrenci Buluşması Programı, Rektör Aldemir'in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Sultanhisar MYO Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN