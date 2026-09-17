ADÜ Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı Nysa Antik Kenti’nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADÜ Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı Nysa Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

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ADÜ Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı Nysa Antik Kenti’nde gerçekleştirildi
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Adnan menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’in başkanlığında, Sultanhisar’da bulunan Nysa Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.

Adnan menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in başkanlığında, Sultanhisar'da bulunan Nysa Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Sultanhisar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen program, kahvaltı ile başladı. Kahvaltı programına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge ve senato üyeleri katıldı.

Program kapsamında ADÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün ve öğrencimiz Asel Kavin Kavi tarafından müzik konseri sunuldu.

Nysa Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı'nda, ADÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları, idari süreçleri ve öğrencilerimize yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. ADÜ'nün mevcut faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ile akademik ve idari süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akademik gündem Nysa'nın tarihi atmosferinde ele alındı

Toplantının Nysa Antik Kenti'nde gerçekleştirilmesiyle ADÜ'nün akademik ve yönetsel çalışmaları, Aydın'ın önemli kültürel miras alanlarından biriyle buluşturuldu.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Üniversitelerin bilimsel üretimin yanı sıra içinde bulundukları şehrin kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve tanıtılmasına katkı sunma sorumluluğu taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Nysa Antik Kenti'nin bilimsel çalışmalar ve kültürel faaliyetler açısından taşıdığı değere vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizin yanı sıra şehrimizin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, araştırılmasına ve tanıtılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Nysa Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalar yerinde incelendi

Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya ve senato üyeleri Nysa Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner tarafından heyete, antik kentin tarihi geçmişi, yerleşim alanları, arkeolojik yapıları ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Nysa'nın tarihi ve arkeolojik mirasının korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyaret, antik kentin önemli noktalarının gezilmesiyle sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, programın hazırlanmasına katkı sunan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ve Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner'e teşekkür etti.

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı'nın Nysa Antik Kenti'nde gerçekleştirilmesi, akademik ve yönetsel çalışmaların Aydın'ın tarihi ve kültürel mirasıyla buluşmasına katkı sağladı. Program, Üniversitenin bilimsel çalışmalarının yanı sıra Aydın'ın kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yaklaşımını ortaya koydu.

Programın devamında, Sultanhisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde S.S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yemekli program gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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