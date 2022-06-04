Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem

04.06.2022 02:13
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 14,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. AFAD'dın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

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