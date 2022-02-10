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AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı - Son Dakika

AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

10.02.2022 11:48
AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

Muhtemel afetler için hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Muhtemel afetler için hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya Müdürlüğü personelleri tarafından 2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde organize sanayi bölgesindeki işletmelere yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi sonrası söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ayrıca, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak cep telefonlarına indirilmesi sağlandı. - MALATYA

AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı
AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı

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Tatbikat, Malatya, Yangın, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'dan afet farkındalık tatbikatı - Son Dakika
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