AFAD'dan Habersiz İntikal Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD'dan Habersiz İntikal Tatbikatı

AFAD\'dan Habersiz İntikal Tatbikatı
04.03.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Aydın, deprem haftası etkinlikleri kapsamında habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç başkanlığında Tamp-Aydın 23 Afet Grubu sorumlularının katılımı ile habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi. Habersiz iletişim ağı ve intikal tatbikatıyla kurum içi hazırlık seviyesinin kontrol edilmesi, personelin haberleşme süreçlerine uyumu, toplanma ve intikal kabiliyeti ile mevcut planların uygulanabilirliği test edildi.

Vali Yardımcısı Kılınç ve İl Müdürü Yalçın Mumcu, Afet Grup Başkanlarına sorular yönelterek Tamp-Aydın ile ilgili yapılması gereken değişiklikleri kurumlarla paylaşıp, planın gelişimi ve kurumların koordinasyonu hakkında önerilerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Deprem Haftası, Yerel Yönetim, Güvenlik, Deprem, Aydın, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD'dan Habersiz İntikal Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı kartel lideri El Mencho’nun cenazesi altın bir tabutta taşındı Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
Cephede şaşırtan görüntü Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’dan haber var
"Öldü" denilen Ahmedinejad'dan haber var
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 09:24:27. #7.13#
SON DAKİKA: AFAD'dan Habersiz İntikal Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.