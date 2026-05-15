AFAD'dan Sel Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara sel ve su taşkınları öncesi yapılabilecekler hakkında uyarılarda bulundu.

AFAD, sel ve su taşkınları öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda vatandaşların bulundukları yerin sele maruz kalma riskini öğrenmeleri, sel yataklarına yerleşmemeye özen göstermeleri gerektiği belirtilerek, sel konusunda sosyal medya, radyo ve televizyondan yapılan uyarıların takip edilmesi ve vatandaşların sel sigortası yaptırmalarının öncelik haline getirilmesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA