AFAD'dan Şırnak'ta Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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AFAD'dan Şırnak'ta Arama Kurtarma Eğitimi

AFAD\'dan Şırnak\'ta Arama Kurtarma Eğitimi

AFAD, Şırnak'ta 576 askeri personele yönelik arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

14.11.2024 15:24
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 576 askeri personele yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından kurulan afet parkurunda, kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluş personellerine yönelik, profesyonel düzeyde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Projenin ilk ayağında Şırnak'ta 600 askeri personele verilen eğitimlerin ardından, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 32 timden oluşan toplam 576 askeri personele eğitim verilmeye başlandı.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, doğal afetlerin önceden öngörülebilir olduğunu, ancak ne zaman gerçekleşebileceğinin tahmin edilemez olduğunu ifade etti. İşlek, "Doğal afetten etkilenenler açısından tazmini zor etkiler olur ve diğer felaket türlerinden daha fazla doğaçlama yardım yapılmasını engeller. Bu nedenle, doğal bir afet olan deprem müdahalesinin, meydana gelme ihtimali bilimsel verilerle tahmin edilip önceden hazırlanılması ve olayın hemen sonrasında (ilk birkaç haftada) can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de afetlerle ilgili yetkili devlet kurumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olduğunu belirten İşlek, "Afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yapılması da AFAD'ın ana sorumluluğundadır. AFAD, "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bağlı 32 timden oluşan toplam 576 personele verdiğimiz Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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